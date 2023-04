Gratis koffie voor mensen met weinig geld: actie van Nijmeegse bakker is groot succes na LinkedIn-bericht

Geflitst door camera's langs deze weg in Nijmegen Noord? Grote kans dat je bezwaar wél kans van slagen heeft

Geflitst in november, december of januari door camera’s op de Griftdijk in Nijmegen Noord? Grote kans dat bezwaar maken loont. De bebording was in die periode niet op orde, waardoor niet iedereen wist dat hij er niet mocht rijden.