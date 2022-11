Gratis met luxe bus pendelen tussen Uden en Nijmegen: ‘Dat is natuurlijk niet de bedoeling’

Column 't Plein ‘Nijmegen koploper vernieu­wing schoolge­bou­wen’

Onderwijsorganisaties en Bouwend Nederland riepen onlangs dat veel extra geld nodig is om de onderwijsgebouwen in ons land te renoveren, te vernieuwen. Zeker de helft van de scholen zouden er slecht bijstaan. Decennialang is er te weinig geïnvesteerd in betere, gezondere, duurzamere onderwijshuisvesting.

