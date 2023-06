Groene Heuvels krijgt veel meer evenementen én opknapbeurt

Deze Nijmeegse skatebar is er speciaal voor vrouwen en queers: ‘Er stond hier zelfs iemand op hakken op een board’

Skatecollectief de Rollende Mina’s opent deze week een skatebar in Nijmegen. En niet zomaar een: de plek is er speciaal voor vrouwen en queerpersonen: mensen die zich niet thuis voelen bij hetero- of gendernormen. „Het is moeilijk om je veilig te voelen op een plek waar voornamelijk mannen zijn.”