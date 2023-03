GroenLinks grootste partij in Mook en Middelaar, slechts twee stemmen verschil tussen nummers twee en drie

PS 2023GroenLinks is in Mook en Middelaar de grootste partij geworden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar. De partij behaalde 15,7 procent van de stemmen. Tussen de nummers 2 en 3 zitten slechts 2 stemmen: 647 kiezers schaarden zich achter de VVD, het debuterende BBB kreeg 645 stemmen.

GroenLinks is weliswaar de grootste in Mook en Middelaar, maar de partij verliest wel stemmen. In 2019 was GroenLinks ook de grootste, maar toen stemde 20,1 procent van de kiezers op de groenen. Toen stemden 817 kiezers op GroenLinks, nu zijn dat er 715.

GroenLinks heeft in Mook en Middelaar een stabiele achterban. De partij heeft twee zetels van de dertien in de gemeenteraad.

Opkomst

Het opkomstpercentage in Mook en Middelaar steeg ten opzichte van de vorige verkiezingen: nu 69,8 procent, tegen 64,4 bij de verkiezingen van 2019. Het opkomstpercentage in de hele provincie Limburg lag gisteren op 62,1 procent (was 59,2).

Nummer twee VVD kreeg in 2019 15,1 procent van de stemmen. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) was de derde partij, in Mook en Middelaar: 12,8 procent van stemmen. Dit keer bleef FvD steken op 1,8 procent.

Tijdens die verkiezingen werd het CDA de absolute winnaar in Limburg met 18,7 procent van de stemmen, wat goed was voor 9 zetels. Forum voor Democratie volgde met 14,6 procent op gepaste afstand, PVV werd derde met 13,5 procent. Beide partijen kwamen daarmee met 7 zetels in het provinciehuis.

