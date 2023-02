Groesbeekse invasie op de Vijverberg: De Treffers met twaalf bussen naar bekerduel tegen De Graafschap

Berg en Dal haalt laatste omgekeerde vlag weg: ‘Het is mooi geweest’

GROESBEEK - In opdracht van de gemeente Berg en Dal is dinsdag met een hoogwerker de laatste omgekeerde ‘boerenprotestvlag’ weggehaald. De vlag hing hoog in de ANWB-wegwijzerpaal op de rotonde bij de Zuidmolen in Groesbeek.

2 februari