Groot tekort aan pleegouders in de regio, ‘Jouw liefde maakt het verschil’

Om te onderstrepen hoe belangrijk het werk van pleegouders is, gaan wethouders deze week bij ze langs. Zo kregen mevrouw Segboer-Reijnen en Vigo uit Nijmegen bezoek van wethouder Grete Visser. Segboer-Reijnen kwam ooit via een advertentie in de krant in aanraking met het pleegouderschap. Ze heeft al veel kinderen opgevangen. Soms alleen op een woensdagmiddag, soms in de weekenden of tijdens een crisissituatie en een enkele keer ook voor langere tijd. Visser: ,,Het is zo fijn om te zien dat kinderen goed opgevangen kunnen worden, voor de rest van hun kindertijd of voor zolang als nodig is.”



Wie zich als pleegouder wil aanmelden kan terecht op de website pleegzorgrijkvannijmegen.nl