Grote belangstelling voor start proces Robert B., sekteleider verdacht van 132 keer seksueel misbruik

update Omstanders zien lichaam drijven vlak bij Waalbrug in Nijmegen, pas later deze week meer duidelijk­heid

13 juni NIJMEGEN - Pal onder de Waalbrug in Nijmegen is zaterdagmiddag het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. De politie verwacht pas later deze week iets te kunnen zeggen over de identiteit en de toedracht.