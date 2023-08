Grote brand in Nijmegen-Noord legt schuurtjes en deel van woning in as, accu van elektrische fiets mogelijke oorzaak

Motorrijd­ster (23) zwaarge­wond in Kranenburg na aanrijding door beschonken Groesbeker

Op de Klever Strasse in Kranenburg is een 23-jarige motorrijdster uit Goch zwaargewond geraakt bij een botsing met een automobilist (24) uit Groesbeek. Hij wilde met zijn auto vanaf een tankstation de weg opdraaien op een plek waar dat niet is toegestaan.