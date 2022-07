Grote drukte op Roze Woensdag in Nijmegen: dragqueens stelen de show in het centrum

En ineens moeten ze zo’n 7000 militairen een dag zien te vermaken en ‘blust’ de brandweer de wegen

NIJMEGEN - De halve stad die in de bossen bij Nijmegen is gebouwd voor militairen die meedoen aan de Vierdaagse heeft ineens een probleem. Want hoe hou je de bijna zevenduizend soldaten bezig nu ze een dag niet kunnen lopen? En hoe hou je het kamp koel?

18 juli