Grote hennepvondst in Gelderland: invallen op vijf locaties, drie personen opgepakt

Het leven op een stembureau: samen buffelen, maar ook balen als de voorzitter even weg moet om laarzen te passen

18 maart NIJMEGEN - In het ene stembureau in Nijmegen waren de verkiezingen werkelijk per-fect georganiseerd, zegt vrijwilliger Ilse van den Heuvel. Maar in het andere was het koud en was er geen koffie en liepen de irritaties op.