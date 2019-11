Grote risico’s door chaos met aed’s: ‘Dit kan levens kosten’

Onduidelijk is waar de reanimatie-apparaten hangen, of ze het doen, of ze niet achter slot en grendel liggen en wie ze mag bedienen. Oorzaak van de chaos is onenigheid tussen de organisaties HartslagNu en Rode Kruis over de juiste werkwijze.



Het Rode Kruis heeft een eigen lijst met aed’s en een app waarmee deze te vinden zijn. Wat de app niet vermeldt, is of de apparaten alleen toegankelijk zijn met een pincode.



‘Dit leidt ertoe dat mensen na raadpleging van de EHBO-app van het Rode Kruis voor een gesloten kast kunnen komen te staan’, schrijft HartslagNu in een brief aan de verschillende lokale afdelingen. HartslagNu vreest dat er daardoor onnodig slachtoffers komen te overlijden.