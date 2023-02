Grote Turkse trouwhal Ala Royal Weddings in Druten failliet

Sliedrecht Sport zit Vocasa ook in beker dwars, volleybal­lers stranden in kwartfina­le

Net als in de competitie heeft Vocasa zich ook in het bekertoernooi laten ringeloren door Sliedrecht Sport. De Nijmegenaren werden woensdag in de kwartfinale met 3-1 door de Zuid-Hollanders uitgeschakeld: 25-21, 17-25, 18-25, 15-25).

