Halfuur lopen naar de sporthal, scholen in de knel door verplicht meer gym: ‘Niet te plannen’

Kinderen op de basisschool moeten vanaf komend schooljaar meer gymmen. Alleen: de gymzaal is vaak ver weg van de school en de routes ernaartoe zijn gevaarlijk. Nijmeegse scholen komen in de knel. ,,Dit is niet meer te doen.”