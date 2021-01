Hamburgerbezorger gaat door het lint in Nijmegen en krijgt ontslag: ‘Dit gedrag is absurd’

videoNIJMEGEN - Een hamburgerbezorger die in het centrum van Nijmegen door het lint is gegaan tegen een man , is per direct ontslagen door zijn werkgever Burgerme. Op beelden op de bekende videowebsite Dumpert is te zien hoe de tierende bezorger de man hardhandig vastpakt, hem duwt en hard tegen hem schreeuwt.

Uiteindelijk werkt de man de agressieve bezorger tegen de grond, zo is te zien op de 11 seconden durende video. Het incident speelt zich af op de Bisschop Hamerstraat, schuin tegenover de Febo.



,,Dit soort gedrag is absurd. We tolereren dat absoluut niet, van niemand die bij ons werkt. Daarom is hij ontslagen. We wisten al dat er een akkefietje was, maar zagen op de beelden pas hoe ernstig dat was”, zegt een woordvoerder van de Nijmeegse vestiging van de hamburgerketen.

‘Je moet me niet gek maken’

De video is afgelopen weekend op Dumpert verschenen en is al bijna 180.000 keer bekeken. Het incident speelt zich af op het zebrapad, waar beide mannen uit hun auto zijn gestapt. Mogelijk is hier eerst een aanrijding geweest tussen de twee. ,,Ik zie jou! Ik zie jouw kind toch wel! Je moet me niet gek maken brother, je moet me niet gek maken!", schreeuwt de Burgerme-bezorger tegen de man, terwijl hij hem hardhandig vastpakt. Verschillende omstanders zien het incident gebeuren.

Het is niet duidelijk wat er precies aan vooraf is gegaan. Ook is niet bekend wat er gebeurt, nadat de man de bezorger tegen de grond heeft gewerkt. Burgerme tast ook in het duister waarom de koerier zo boos reageert. ,,Maar wat er ook aan vooraf is gegaan, dit kan sowieso niet door de beugel. We weten wel dat de bezorger later zijn excuses heeft aangeboden. Ook heeft hij spijt dat hij zo heeft gehandeld.”

‘Niet achter hem gezocht’

De woordvoerder benadrukt dat het bedrijf de hamburgerbezorger juist kent als ‘een rustige jongen'. ,,Dit hadden we écht niet achter hem gezocht. We zijn een professioneel bedrijf en werken juist met goede jongens. Nooit hadden we een teken dat hij zo zou kunnen reageren.”

