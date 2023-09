Hanny Schoonwater-Schell (93) was de belichaming van ‘wie goed doet, goed ontmoet’

Populair wandelpad in Nijmeegse botanische tuin in beroerde staat, maar een metamorfo­se komt eraan

Een populair wandelpad van de botanische tuin Hortus in Nijmegen, krijgt een metamorfose. Het Knuppelpad, zoals het heet, is de afgelopen jaren flink beschadigd geraakt en is nu in zeer slechte staat. Door donaties, onder andere via crowdfunding, krijgt het een opknapbeurt.