Hans Bol kiekte de Ooij in een fragiele tijd en mazzelde met zijn plots beroemde tekstschrijver

Het overkomt Hans Bol, de Ooijse fotograaf die deze herfst On My Doorstep uitbracht, een boek vol dromerige en kunstzinnige foto’s van vogels, vissen, grassprieten en andere details van natuurschoon. Het boek zag het levenslicht in Parijs, de foto’s hangen in een galerie in Amsterdam, maar de beelden komen ‘gewoon’ uit de Ooijpolder om de hoek. Alleen geen lezer die dat ziet.

,,Klopt”, zegt Bol in zijn woning vlak bij de Bisonbaai en de Groenlanden. ,,Je herkent geen dijk of kerkje op de achtergrond. Wat dat betreft hadden de foto’s overal gemaakt kunnen worden. Ik wilde die herkenbaarheid ook niet. Foto’s van de polder met konikpaarden en galloways zijn er al genoeg. Deze foto’s ontstijgen de Ooijpolder.”

Tegelijkertijd hadden de foto’s nergens anders genomen kunnen worden. Bol schoot ze in 2020 en 2021, toen hij vanwege corona amper ander werk had en, net als zoveel mensen, op pad ging in zijn directe omgeving. Niet, zoals eerder, Amerika en India waren zijn domein, maar de Oude Waal en de visplasjes langs de bobbelige Langstraat. Met zijn Leika fotografeerde hij waarop hij stuitte, van een eenzaam ganzenei en een dode karper tot de maan en de waterige schemerzon. De Ooijenaar liet ze afdrukken op dun dubbelgevouwen Japans papier: ,,Dat verwijst naar de fragiele tijd waaruit de beelden komen.”

Sternen en zilverreigers

Wat Bol vooral ook vastlegde: zwarte sternen en zilverreigers. Niet als een vogelaar die elk veertje wil laten zien, maar vaak juist onscherp, als een abstracte vorm die vol in beweging is. ,,Ik beheers de techniek van het fotograferen, maar heb me door het toeval en het moment laten leiden. Dan is het niet erg dat een foto niet scherp is. De beelden zijn ook zwart-wit, wat meer abstractie geeft.”

Die sternen, die vond Bol natuurlijk op de Oude Waal, waar de mens nesteilandjes bouwde om ze te lokken. ‘Ontroerend mooi’ noemt hij de wijze waarop ze in de avonduren samen over het water scheerden. De reigers, dat was geluk hebben. ,,Of het met de rust van corona te maken had, ik weet het niet. Maar ze zaten overal. Ik zag ze vanuit huis in groepen op de takken wiegen. Misschien wel tachtig waren het er. Zoveel zie je er anders nooit.”

Seine

Bol maakte een tweetalig boekje - oplage zevenhonderd - voor fijnproevers die best 63 euro voor honderd foto’s willen neertellen. Hij presenteerde het onlangs op een schip op de Seine in Parijs in de schaduw van een grote fotobeurs. Een selectie van de platen hangt in Gallery Caroline O’Breen in Amsterdam. Hij geeft zijn boeken zelf uit, maar wil ze niet alleen aan de buren slijten. ,,Op zo’n beurs en ook via andere contacten zie je dat de boeken uiteindelijk ook in Tokio, New York en de rest van de wereld terechtkomen. Daarin zit ’m de lol ook een beetje.”

Dan Tijs Goldschmidt, de kersverse winnaar van de P.C. Hooftprijs. Een vriend bracht Bol op het idee de schrijver en evolutiebioloog te vragen wat woorden voor zijn boek te schrijven.

,,Ik bracht hem met een kunstenaarsvriend van hem twee dagen onder in Oortjeshekken. Hij doet zoiets natuurlijk niet voor niets. We hebben rondgezworven, gegeten, gedronken. Op zijn telefoontje maakte hij steeds notities. Onder die titel, Notities, zijn ze ook in het boekje gekomen. Dat hij nu opeens zo in de belangstelling staat, is natuurlijk een gelukkig toeval voor mij.”

Slordig poepen

Het leidde tot bewonderende en verwonderde commentaren op Bols werk, op hoe ontvankelijk hij moet zijn voor dingen waaraan anderen zomaar voorbijlopen. En er is humor, na een bespiegeling over de vijgen van geobserveerde konikpaarden: ‘Ik hoopte op Aziatische poëzie, aansluitend op de foto’s van Hans Bol, maar kom voorlopig niet verder dan de banale vaststelling dat er op deze zonnige dag in april slordig wordt gepoept.’

On My Doorstep is verkrijgbaar bij de boekhandel. De expositie in Amsterdam is tot en met 4 februari.

