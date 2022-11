Havendienst wil zeilschip van Dave wegslepen uit Nijmegen: ‘Waarom krijg ik niet meer tijd om alternatief te zoeken?

Inzameling bekers Vierdaagse werkt, ruim 2,4 miljoen nieuwe ‘softcups’

NIJMEGEN - Van de ruim 37.500 kilo plastic die tijdens de Vierdaagsefeesten in de vorm van herbruikbare bekers van hand tot hand is gegaan, kan 58 procent als grondstof dienen voor nieuwe ‘softcups’. Feestendirecteur Joris Bouwmeister is ‘trots’.

8 november