HBV verleidt René Willemse: reserve-aanvoerder Orion keert na twintig jaar terug

Student Kerstin was tijdens de ramp in Gaziantep: ‘Onderlinge solidari­teit maakt veel indruk’

Ze is veilig terug uit Turkije, maar de schrik zit er nog flink in. Kerstin Borgel Kleinhaus (33), die een masterstudie volgt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, was net tien dagen in Gaziantep toen deze stad in een rampgebied veranderde.