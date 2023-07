Heb jij een bijzonder bijbaantje deze zomer? Laat het ons weten

Omloop der Zevenheuve­len grijpt in wegens slecht weer: wedstrijd voor beloften fors ingekort, recreanten­koers volledig afgelast

De organisatie van wielerkoers Omloop der Zevenheuvelen heeft maatregelen genomen vanwege het voor deze zondag voorspelde slechte weer. De wedstrijd in de beloftecategorie (onder 23) is met twee rondes ingekort, terwijl de recreantenrace volledig is afgeblazen.