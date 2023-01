‘Heel soms heb ik genoeg van het voetbalgedoe’

Column (Ge)donderdag ‘Sneeuwwit­jes met een rietje: het schaamrood op de kaken’

De expositie in museum Tweestromenland over de ‘jeugd van vroeger’ zet me aan het denken. Nog stijgt het schaamrood me licht naar de kaken als ik aan een van de eerste keren denk dat ik ‘écht’ uitging.

26 januari