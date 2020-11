Heet je Florentine of Destiny? Dat maakt nogal wat uit voor je schoolcarrière: ‘Namen zijn niet neutraal’

Corona-uit­braak bij kinderdag­ver­blijf, vijf medewer­kers en een kind besmet

8:15 NIJMEGEN - Kinderdagverblijf Plaza in Nijmegen is in rep en roer door corona. Vorige week bleken drie medewerkers van een peutergroep besmet te zijn met het virus. Afgelopen zondag kwam daar een melding bij van een vierde besmette medewerkster en gisteravond volgde een nieuwe update van Kion: er is nóg een medewerker positief getest. Ook een kindje is besmet.