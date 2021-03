Heftig jaar vol tegenstrijdigheden met onverwachte conclusie: gehandicapte zoon Job is verliefd op corona

Hoe groot is de kans dat Lisa of April het redt met voorkeur­stem­men?

19 maart NIJMEGEN - Met plekken tien en elf op de kandidatenlijst voor GroenLinks leek het kat in 't bakkie voor Lisa Westerveld en April Ranshuijsen. Het moest wel raar lopen of beide Nijmeegse politica's zouden rechtstreeks worden gekozen in de Tweede Kamer. Een dag na de stembusgang dreigen ze beiden de boot te missen. Hoe groot is de kans dat een van de twee het alsnog redt dankzij voorkeurstemmen?