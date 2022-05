Heftruck is riskant karretje: ‘Pion omrijden is niet erg, een mens aanrijden wél’

De meeste bedrijfsongelukken in de logistiek gebeuren met de heftruck. Het is een riskant karretje en de verleiding om er vlug even op te springen, is groot. De helft van de slachtoffers belandt in het ziekenhuis en per jaar vallen er zo’n zeven doden.