Hein volgde op zijn 56ste alsnog zijn hart: ‘Ik gebruikte schilderijen om meisjes te versieren’

Aan de Meerkoetlaan in Beuningen is er binnen en buiten een weelde aan kleur en groen. Hein de Bruyne woont er volgend jaar vijftig jaar. Samen met zijn vrouw Haaske. Zij is keramiste en heeft duidelijk groene vingers. Alle kamers in hun huis zijn gevuld met schilderijen van De Bruyne. Zijn atelier is op zolder.

Daar heeft hij net een hele bijzondere opdracht voltooid. ,,Een vriend vroeg me of ik zijn doodskist wilde beschilderen.”

De man is ziek en heeft niet lang meer te leven. ,,Hij wilde er in ieder geval drie dingen op. Bloemen, zijn hondje en de naam van zijn vrouw.” De Bruyne kreeg de doodskist in een bouwpakket thuis en zette hem in zijn atelier in elkaar.

,,Het is een eer, maar ook een griezelige opdracht. In die zin dat het wel in één keer goed moet zijn, dat beneemt je de adem.” Nachtenlang lag de kunstschilder na te denken over wat hij op de kist zou schilderen. ,,Toen ben ik begonnen met de bloemen, veegde iets uit en toen dacht ik, hé, een boot. Toen was het een kwestie van schilderen.” De vriend was er blij mee en haalde de kist eerder al op.

Jappenkamp

De Bruyne werd geboren in Blitar, een stad op Oost-Java. Zijn vader stuurde een kinaplantage aan die zo groot was als de provincie Utrecht, vertelt De Bruyne. ,,Uit de kinabast werd kinine gehaald.”

De Japanners kwamen en het gezin van De Bruyne – vader, moeder, De Bruyne, zijn broer en zusje – kwamen in een jappenkamp. ,,Daar hebben we drieënhalf jaar gezeten. Mijn vader zat in het begin in het verzet, maar hij werd onthoofd.”

De Bruyne zegt het bijna terloops. ,,Ik heb er wel even over gedaan voordat ik het zo kon vertellen. Ik wist dat trouwens pas later. Mijn moeder zei dat ze vergeten was het aan ons te vertellen.”

Volledig scherm Naast schilderijen maakt kunstenaar Hein de Bruyne ook cartoons. Ze zijn te zien tijdens de Kunstroute Beuningen. © Eveline van Elk

In 1946 kwamen ze naar Nederland. ,,Als vluchtelingen. Repatrianten noemden ze ons. We kwamen aan in Rotterdam en werden door de gemeente bij mensen thuis geplaatst.” Drie keer verhuisden ze binnen de stad. Naar meneer Visser bijvoorbeeld, De Bruyne kan zich de naam van de man nog herinneren. ,,Het was voor ons ook raar. Het gaf spanning in huis. We moesten altijd zacht doen voor meneer Visser.”

Zo lang De Bruyne het zich kan herinneren was hij al aan het tekenen. In het begin vooral oorlogsscheepjes, vertelt hij. ,,Later ben ik in therapie geweest. Zei de psychotherapeut: in godsnaam, hang ze niet in je eigen huis. Dan blijf je erin zitten.”

Alle klassen twee keer

De Bruyne deed eindexamen op zijn 21ste. ,,Alle klassen op de middelbare school deed ik twee keer.” Hij wilde naar de kunstacademie. Dat vond zijn moeder geen goed idee. ,,Ze was dubbel. Haar overgrootvader Adriaan de Lelie was een hele bekende Nederlandse schilder en mijn vader schilderde ook. Op mijn 10de verjaardag kreeg ik van haar een olieverfkist. Maar ze was bang dat ik van de honger om zou komen als kunstschilder.”

Het werd andragologie. ,,De wetenschap die de opvoeding en vorming van volwassenen bestudeert. Ik vond de vakken zo leuk.”

Het tekenen en schilderen bleef. ,,Mijn omgang met vrouwen was ingewikkeld. Ik was verlegen. De schilderijen gebruikte ik om meisjes te versieren. Ik maakte portretten van ze. Zo kon ik langere tijd naar hen kijken.” Hij ontmoette Haaske. ,,Haar vader schilderde ook. Het dingen maken, dat was de klik.”

Het enige schilderij dat ik van mijn vader heb, is van de zee. Mijn moeder heeft het meegesmok­keld uit het kamp Hein de Bruyne

De Bruynes laatste werkgever was de Pompekliniek in Nijmegen. ,,Daar begeleidde ik personeel en was ik psychotherapeut. Dat heb ik 25 jaar gedaan.” Toen de instelling ging reorganiseren, koos De Bruyne ervoor om weg te gaan.

‘Ieder schilderij is een verhaaltje’

Ineens was daar ruimte voor zijn lang gekoesterde droom, de kunstacademie. Hij schreef zich in Arnhem in. ,,Ik was de oudste daar. Maar het telde niet. Ik deed alleen niet mee met de feestjes. Het waren enkele van de gelukkigste jaren in mijn leven. Het was een thuiskomen.” Jammer dat het na vier jaar afgelopen was, vond hij. Op de eerste verdieping van zijn huis hangt nog zijn examenwerk. Een serie grote, ingezoomde portretten.

De Bruynes vrije werk is altijd autobiografisch. Regelmatig begint hij met een onderwerp, dier of een figuur, maar hij weet van tevoren niet waar het schilderij precies naartoe gaat. ,,Dan valt toch het kwartje. Ieder schilderij is een verhaaltje.” Uit het verleden, of uit het heden. Van sombere periodes en gelukkige.

De zee van vader

Kort geleden wilde hij opeens de zee schilderen. ,,Het enige schilderij dat ik van mijn vader heb, is van de zee. Mijn moeder heeft het meegesmokkeld uit het kamp.” De Bruynes interpretatie hangt boven de bank. ,,Eindelijk heb ik hem kunnen evenaren.”

Schilderijen van Hein de Bruyne en keramiek van Haaske de Bruyne zijn op zaterdag 16 en zondag 17 september te zien tijdens de Kunstroute Beuningen. Plaats: buurthuis De Lèghe Polder in Beuningen. Tijd: 12.00-17.00 uur.