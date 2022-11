Held of heilige? Theatervoorstelling vertelt het verhaal van Titus Brandsma

NIJMEGEN - De Friese boerenzoon Titus Brandsma is heilig verklaard en werd uitgeroepen tot grootste Nijmegenaar aller tijden. Acteur en toneelschrijver Peter Vermaat vertelt zijn levensverhaal in de voorstelling Titus, held of heilige? Op 1 december speelt hij in de Lindenberg in Nijmegen.

Met levensgrote poppen en muziek vertelt de Friese theatermaker het levensverhaal van Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster, in 1942 in Dachau omgekomen. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens, dat overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld.

Brandsma is volgens Vermaat bijzonder, omdat hij een praktisch ingestelde mysticus was, die oog had voor mensen in crisissituaties én een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar blijft volgens Vermaat inspireren tot op de dag van vandaag. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt de toneelschrijver dit levensverhaal.

Anno Sjoerd

Titus Brandsma werd als Anno Sjoerd geboren, zijn kloosternaam bij de karmelieten werd Titus. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, nam Titus Brandsma stelling tegen het nazisme. Hij werd gearresteerd en weggevoerd naar concentratiekamp Dachau.

Peter Vermaat kruipt in deze voorstelling beurtelings in de huid van Brandsma en van belangrijke personages uit zijn leven. Hij laat hen spreken, beeldend ondersteund door karakteristieke poppen en objecten.

De voorstelling Titus, held of heilige? is op donderdag 1 december om 20.00 uur te zien in de Lindenberg. Voor meer informatie en kaartjes kijk op delindenberg.com