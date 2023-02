Heleen opent bijzondere kapperszaak in het centrum: 'Ontstaan vanuit een passie voor de planeet'

indebuurt.nlJe haren gekleurd met natuurlijke stoffen als henna, indigo en Chinese kaneel. Heleen Loeffen werkt in haar nieuwe kapperszaak in Nijmegen-Centrum enkel met biologische producten uit Zweden. “Ik combineer mijn passie voor de planeet met mijn passie voor het kappersvak.”

De zaak van Heleen heet SauchaKapper en opende eind januari in de Augustijnenstraat. De Nijmeegse heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het ‘normale’ kappersvak. De metamorfose naar de natuurlijke variant vond een aantal jaar geleden plaats.

Duurzame levensstijl

Het idee van een natuurkapper is ontstaan nadat Heleen opzoek ging naar een duurzamere levensstijl. Ze ging zich verdiepen in vegetarisch eten, yoga en in een bewuster, spiritueler bestaan. Dit paste niet bij het traditionele kappersvak. Ze wilde deze passie ook op haar beroepsleven toepassen.

Gifvrije haarkleuring

“Ik zie dat veel mensen milieubewuster zijn geworden en anders zijn gaan denken over wat belangrijk is. Ze zijn zuiniger met water, gebruiken minder plastic en denken meer aan hun eigen gezondheid. Natuurlijke producten gebruiken voor bijvoorbeeld het kleuren van haar past daarbij. Gifvrije haarkleuring is vriendelijker voor de kapper, het haar en het milieu.”

Volledig scherm De natuurlijke stoffen waarmee Heleen het kaar van haar klanten verft © SauchaKapper.

Jong verschijnsel

De natuurkapper is een vrij jong verschijnsel en Nijmegen telt er nog maar een aantal, waaronder SauchaKapper. De naam Saucha komt uit de yogafilosofie en staat voor ‘zuiver’. “Zuiver sluit aan op de natuurlijke producten die ik gebruik en verkoop in mijn webshop. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan vrijblijvend langskomen in mijn zaak voor advies.”

