Helemaal naar Tilburg voor herhaalprik corona? Dít moet je doen om wel afspraak dichtbij huis te krijgen

NIJMEGEN - Wie bij de GGD een herhaalprik tegen corona wil halen en niet te ver wil reizen, moet online bij het maken van een afspraak vaak even puzzelen om dat voor elkaar te krijgen. De datum die je kiest is namelijk bepalend voor de locaties waaruit je kunt kiezen.

Wie vanuit Nijmegen of Millingen morgen al aan de beurt wil zijn, wordt helemaal naar Voorthuizen, Veenendaal, Apeldoorn of Deventer gestuurd. Wijchenaren krijg ook de opties Renswoude en Zaltbommel te zien. En vanuit Cuijk of Grave komt ook Venlo als een van de keuzes in beeld. Dichterbij huis lukt dan niet.

Maar wie een of twee weken geduld heeft en een latere datum invult, krijgt wél de keuze om in Nijmegen, Cuijk, Berghem, Arnhem of Bemmel de herhaalprik te komen halen. Als je echter pas half november de prik wil halen, is de keuze weer beperkter. Dan is Nijmegen nog niet beschikbaar en komt ineens Tilburg in beeld. Dat komt omdat Nijmegen die data nog niet heeft opengezet; dat gebeurt binnenkort.

Snel of dichtbij?

Bij eerdere vaccinatierondes kreeg je bij het maken van een prikafspraak op basis van de postcode een aantal opties te zien, met verschillende locaties, data en tijdstippen. Zo kon je meteen kiezen wat je belangrijk vindt: snel aan de beurt en desnoods verder reizen, of dichtbij huis en mogelijk nog even wachten.

Nu is het afsprakensysteem anders ingericht: je kiest eerst een datum en vult daarna pas de postcode in. Dan kan het gebeuren dat er alleen maar locaties ver weg worden aangeboden. Voor het vinden van de ideale combinatie tussen locatie, datum en tijdstip is het daarom raadzaam een aantal verschillende data te proberen.

De eerste groepen die aan de beurt waren voor de herhaalprik, kregen afgelopen tijd een uitnodiging per post. Dat ging om iedereen van 60 jaar en ouder, zorgmedewerkers, mensen met een kwetsbare gezondheid en iedereen vanaf 12 jaar die ook een uitnodiging krijgt voor de jaarlijkse griepprik.

Geen brief

Sinds deze week mogen álle 12- tot 60-jarigen een afspraak maken voor de herhaalprik. Zij krijgen géén brief maar kunnen via planjeprik.nl een afspraak maken zodra hun geboortejaar aan de beurt is. Op dit moment geldt dat voor iedereen die in of voor 1966 is geboren. Dat verandert vrijwel dagelijks. Via sociale media en websites wordt bekendgemaakt wanneer volgende geboortejaren een afspraak kunnen maken.

Volgens de GGD Gelderland-Zuid is nog niet te zeggen of veel 60-minners de herhaalprik gaan halen. ‘Die groep wordt pas sinds deze week uitgenodigd dus het is nog vrij vroeg om hier een reactie op te geven. Wel zien we dat het maken van afspraken lekker doorloopt’, meldt een woordvoerder.