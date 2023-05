Helm op: bekijk hoe de Waaldijk wordt verhoogd tijdens Dag van de Bouw

Ministerie trekt stekker uit duur ‘flopfesti­val’ over democratie in Nijmegen

Het jaarlijkse landelijke festival over democratie, dat twee keer in Nijmegen is gehouden, houdt op te bestaan. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken trekt de stekker uit het evenement, dat veel geld kost en relatief weinig publiek trok.