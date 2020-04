‘HEMA vreest te bezwijken door coronacrisis’

Landelijk 22 doden in verpleeg­hui­zen, maatrege­len lijken aan te slaan

6:50 NIJMEGEN - De strikte bezoekersmaatregelen in verpleeghuizen lijken te werken: tot nog toe zijn in Nederland ‘slechts’ 22 bewoners van verpleeghuizen overleden waarvan zeker is dat zij besmet waren met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse verpleeghuizen, waar in totaal zo’n 73.000 mensen wonen.