Henk blokkeert Waalbrug om conflict met gemeente: actievoerder aangehouden en alweer vrijgelaten

Romein was te voet midden over de weg gaan lopen, terwijl het verkeer aan het begin van de brug halt hield. Dat zorgde enige tijd voor een verkeersopstopping.



Na korte tijd werd de actie beëindigd. Romein werd aangehouden en meegenomen in een politiewagen. Een goed half uur na zijn aanhouding was de inwoner van Nijmegen alweer op vrije voeten. Hij zegt tevreden te zijn over zijn actie. ,,Ik wilde een statement maken. Dat is gelukt.” Eventuele verdere acties sluit hij niet uit.



Romein - die zichzelf verkeersdeskundige noemt - zegt dat hij zijn vrijlating te danken heeft aan het feit dat verkeersregelaars hem met de verkeerde bewoordingen aanwijzingen hebben gegeven. ,,Ik had me terdege voorbereid. Formeel moeten ze zeggen: ‘Ik vorder dat u van de weg gaat’, maar ze zeiden alleen: ‘Meneer, u moet van de weg af’ en later ‘Ik sommeer dat u de weg verlaat'. De politie-agenten hebben wél officieel gevorderd dat ik van de weg zou gaan. Dat heb ik toen meteen gedaan. Zodoende heb ik geen strafbaar feit gepleegd; mij valt niet te verwijten dat ik de aanwijzing van een verkeersregelaar of van de politie genegeerd heb.”