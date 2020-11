Het gaat beter met leraar die van meters hoge brug viel in bijzijn leerlingen, ‘engeltje op mijn schouder’

Docent valt van brug in Malden in bijzijn leerlingen en raakt zwaarge­wond

6:59 Een outdoordocent van Helicon VMBO is woensdagmiddag tijdens een les in Malden van een brug over het Maas-Waalkanaal gevallen. Dat gebeurde in het bijzijn van leerlingen. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis.