Het gereedschap staat nu nog in de kerk, maar de nieuwe dorpsschuur van Winssen komt in zicht

De boerderij naast de boomgaard was tot voor kort de uitvalsbasis, maar die is bijna verkocht. Er moet alleen nog aan de voorwaarden worden gesleuteld, vertelt Jan Roelofs van het parochiebestuur. Zijn kerk is eigenaar van het huis, en van de boomgaard. ,,De boerderij is in zo'n slechte staat, die wordt gesloopt. We willen zorgen dat wat ervoor in de plaats komt wel past bij de boomgaard, de kerk en het dorp.”