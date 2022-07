‘Het grootste weeshuis van Nederland stond in Nijmegen, dat mag niet vergeten worden’

Nijpende woningnood, maar in hartje Nijmegen staan twee enorme panden leeg: hoe zit dat?

NIJMEGEN - Het enige meubelstuk is een beschimmelde stoel die zo van een filmset lijkt te komen. Verder: leegte. Niets aan twee appartementen in de Nijmeegse Burchtstraat wekt de indruk van recente bewoning. Hoe kan dat, in tijden van nijpende woningnood en ellenlange wachtlijsten?

29 juni