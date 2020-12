Het huis van Bas werd negen keer ‘aangereden’: trucks zijn nu niet meer welkom op Nijmeegse inrit

CORONA­KAART | Situatie in de regio is nu overal zeer ernstig; veel sterfgeval­len in meerdere gemeenten

22 december NIJMEGEN - De stijging van het aantal besmettingen is dusdanig, dat de situatie nu in elke gemeente in onze regio ‘zeer ernstig’ is. In zeker de helft van de gemeenten is het aantal corona-infecties minstens twee keer zo hoog als dat waarvoor al de hoogste alarmfase geldt.