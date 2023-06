Het is ‘Maand van de ontmoeting’ in Heumen, maar niemand heeft er zin in

Heumense ‘bingokaart’ in strijd tegen eenzaam­heid

Elke inwoner van Heumen krijgt in het voorjaar een ‘ontmoetingskaart’. Dit is een soort bingokaart waarmee mensen worden uitgedaagd iets te ondernemen in de strijd tegen eenzaamheid in de omgeving. Die strijd staat in mei en juni centraal bij de gemeente Heumen.