Het is weer zover: touringcar rijdt zich vast onder stadsbrug De Oversteek

Nijmeegse raad eist snelle oplossing voor berucht viaduct waar chauffeurs zich telkens klemrijden

NIJMEGEN – Er moet snel een oplossing gevonden worden voor de herhaalde ongelukken bij het lage viaduct van De Oversteek. Vrachtwagenchauffeurs rijden zich regelmatig vast omdat hun auto te hoog is. Een meerderheid in de gemeenteraad wil niet wachten tot 2023 als er een nieuwe Laan van Oostindië door Nijmegen-West loopt. Het doorgaand verkeer wordt dan automatisch via een andere route de stad in en uit geleid.

11 juni