Het ‘kutleven’ van zwerver Frans (42) in Nijmegen: ‘Ik ben bespuugd, beschoten en overgoten met cola’

Nieuwe bios Vue mikt op 300.000 bezoekers

22 februari NIJMEGEN - Over een jaar gaat-ie open, de vernieuwde Vue bioscoop aan de Tweede Walstraat in Nijmegen. Sinds december zijn bouwvakkers bezig met de ingrijpende renovatie en gisteren is het het diepste punt in de grond bereikt: de grootste en diepste zaal is volledig uitgegraven.