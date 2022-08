Een kenmerkende uitspraak van Gerard van Groningen. Hij is iemand die ervan geniet als anderen genieten. ,,Daarom zette ik me in voor die evenementen. En ook omdat het leven brengt in de stad. Dat is belangrijk want daarmee zet je Nijmegen op de kaart. Het organiseren heeft me veel voldoening gebracht. En kameraadschap. Met de mensen van het eerste uur heb ik hechte banden. We hebben een vriendengroep die nog steeds bij elkaar komt.”