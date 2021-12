Het leven van Nijmeegse Sara en haar dochter werd geruïneerd door de Belastingdienst

,,Toen mijn dochter een jaar oud was, werkte ik in het restaurant van La Place van V&D in Nijmegen. Ik werkte in de keuken, achter de kassa, net hoe het uitkwam. Mijn dochter ging vijf dagen per week naar een kinderdagverblijf in de Wolfskuil waar ik zelf ook als kind gezeten had. Voor de opvang kreeg ik toeslag, maar die zag ik zelf niet. Het bedrag werd rechtstreeks naar de opvang gestort. Ik had er geen omkijken naar.