Het lunchroomgevoel verdwijnt met de gerechtjes en wijnen die de kok je voorzet

WIJCHEN - Document 12 in Wijchen veroverde vlot een plek in de Lekker500, Gault & Millau gids en de Michelingids. Tegenover het kasteel kan je tosti’s eten maar ook een culinair menu.

Het is altijd prettig als meteen duidelijk is waar je bent. Waar stap ik naar binnen? Een pizzeria, een lunchroom of een plek waar je uren kunt tafelen en uitleg krijgt over iedere wijn.



Bij Document 12 is het behoorlijk gissen. Het oogt als een lunchroom en zo is ook de ontvangst vanachter de bar. Maar eenmaal aan tafel voelt het weer als een plek waar de focus ligt op een langdurig diner.

De zaak is langgerekt en over een lengte is een koffiebar en keuken gebouwd. Langs de wanden zit hout en een deel van het systeemplafond is slim weggewerkt achter planken. Hier is zeker geprobeerd er iets sfeervols van te maken.



Echter is het geluid uit een speakertje boven mijn hoofd alles overstemmend. Het geluid is geen muziek, maar klinkt als een insect dat te hard in het oor zoemt. Het mag zachter gelukkig. Maar dan nog vindt niemand dit geluid op de achtergrond fijn.

Quote Onze gastvrouw is attent en vertelt interessan­te zaken over de wijn die ze schenkt, zonder te vervallen in oeverloze verhalen

Alcoholvrije wijn

We drinken een alcoholvrije wijn van grüner veltliner, lekker fris en een tof aperitief voor wie geen alcohol wil. Mijn gast drinkt een halfje Toscaanse sauvignon blanc wat zeker geen doorsnee glas wijn is.



De kok, in het zicht aan het werk achter de bar, brengt ons twee amuses. Een hap met een crackertje met mango en Indiase kruiden en een fraaie cocktail van rode biet, port en ui.



Even terugkomend op het lunchroomgevoel: dat verdwijnt met deze gerechtjes en wijnen. Hier kun je meer eten dan een panini.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.