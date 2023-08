Het nieuwe pannenkoekenrestaurant van Leuth gaat bijna open en zo ziet het eruit

‘Banenwin­kel’ die mensen helpt om horecawerk te krijgen houdt op te bestaan

Een proef om via een pop-upwinkel mensen snel aan werk te helpen in Nijmeegse cafés, winkels en restaurants stopt ermee. Nijmegen gaat er niet mee door, omdat er al een regionaal loket voor in de plaats komt. Ook is personeel voor de ‘banenwinkel’ Honk1 lastig te vinden.