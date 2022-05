Hét Nijmeegse feestje is terug in het Valkhofpark, de Dag van het Levenslied: ‘Drie jeur, minse’

Oosterhout boos om vier weken durende afsluiting Griftdijk: ‘Waarom hoorden we dit niet eerder?’

NIJMEGEN/OOSTERHOUT - De vier weken durende afsluiting van een deel van de Griftdijk in Nijmegen-Noord levert boze reacties op. Inwoners van Oosterhout zijn hier naar eigen zeggen pas laat over ingelicht en kunnen nu alleen nog via de drukke A15 en A325 hun dorp in of uit.

22 april