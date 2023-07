Het organiseren van (kleine) evenementen moet makkelijker en goedkoper worden

Bed Bad Boer Koeien in de stad: ‘Alle dieren blijven zo lang mogelijk bij hun moeder’

De boeren hebben het zwaar en komen vaak negatief in het nieuws. Toch hebben ze veel goeds te bieden, waaronder lekkere producten en een hoop plek om te spelen. En wat kun je er veel leren. Deze keer gaan we naar Stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem.