Het ouder wordende brein: Kun je daar nog iets aan doen?

Als je ouder wordt, neemt het volume van de hersenen af (zie de afbeelding hieronder). Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de hersencellen krimpen en de verbindingen tussen hersencellen afnemen. Hierdoor kunnen hersencellen minder goed met elkaar communiceren.



Opvallend is dat dit proces in bepaalde hersengebieden sneller gaat, waarschijnlijk omdat deze gebieden gevoeliger zijn voor hart- en vaataandoeningen zoals een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Een belangrijk hersengebied waarin de krimp sneller gaat is de hippocampus, verantwoordelijk voor het geheugen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld wat vergeetachtiger worden.



Maar ook de prefrontale cortex, het voorste deel van de hersenen, lijkt gevoeliger voor veroudering. Hierdoor word je bijvoorbeeld wat trager in het denken en begrijpen en kan je meer moeite krijgen met bepaalde functies, zoals plannen of je concentreren.