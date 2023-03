Het OV staakt, dus Daan en Ryan zoeken een lift van Overasselt naar Uden en terug

Kamerlid Lisa Westerveld: inspectie moet onderzoek doen naar zorg ex-cliën­ten gesloten ggz-kli­niek

De inspectie voor de gezondheidszorg moet onderzoeken of cliënten na sluiting van de ggz-kliniek in Lunteren wel goede zorg hebben gekregen. Daarvoor pleit het Nijmeegse Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in een reeks vragen aan zorgminister Conny Helder.