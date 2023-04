Het verdriet van Nijmegen: het bombardement én naoorlogse sloopwoede verwoestten de oude stad

In Nijmegen zag schrijfster Tessa de Loo voor het eerst ‘bergen’. Haar tante woonde in Kranenburg. Als meisje logeerde De Loo er diverse keren. ,,Mijn moeder bracht me er op haar solex naartoe, vanuit Oss waar we toen woonden. Ik herinner me dat ik achterop zittend links de rivier zag en rechts op de heuvel de stad. Voor mij waren het echte bergen en daar had ik al jaren van gedroomd! Ik kwam bij die logeerpartijen voor het eerst in contact met Duitsers en die bleken helemaal niet zo duivels als ik dacht.”