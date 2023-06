Heumense gladiolenkweker wil verhuizen, maar mag geen woonwijk bouwen

Geliefde mentor Tineke overleed plots aan hartstil­stand, leerlingen herdenken haar met rouwvlag­gen tijdens galatour

Meisjes in lange jurken en jongens in kostuum rijden door het centrum van Druten in de prachtigste auto’s, vrachtwagens en tractoren. Vrijdag was de jaarlijkse Pax Christi-galatour. Enkele voertuigen hadden een rouwvlag. Ter nagedachtenis aan mentor Tineke.