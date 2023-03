Hier in Nijmegen kun je binnenkort tweedehands kiloknallen bij de vintage kilo sale

Markante Millingse boerderij Zeeland­sche Hof mag veranderen in wooncom­plex

De Zeelandsche Hof, de markante Millingse boerderij aan de grens met Duitsland, mag veranderd worden in een wooncomplex. De gemeente Berg en Dal is in principe akkoord met de verandering van boerderij naar woningen, zoals de eigenaren willen.