Hilarische korte film in David Attenborough-stijl wint prijzen: ‘Mannetje en vrouwtje jagen in de supermarkt’

Middel­eeuws beeldhouw­werk doorboord met pijlen: ‘Museum is vaak een oude dozengedoe’

9:55 NIJMEGEN - Het middeleeuwse beeldhouwwerk van de heilige Sebastianus in het Valkhof Museum in Nijmegen is maandag ‘doorboord’ met houten pijlen. Het is een actie van de Nijmeegse kunstenaar Bart Drost, die een jaar lang het museum moet opschudden als zogenoemde ‘kunstluis’.