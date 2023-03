Hockeyers Union op zoek naar nieuwe coach

Picnic haalt Cola en Nutella nu uit Duitsland: ‘Prijsver­schil enorm, consument is de dupe’

Nutella, Heinz Ketchup, Coca Cola, Pringles, deze en andere producten zijn sinds een paar weken allemaal een stuk goedkoper bij Picnic. Want de online supermarkt winkelt nu ook bij de oosterburen; in Duitsland liggen de prijzen een stuk lager. ,,Het prijsverschil is enorm, de consument is de dupe.”